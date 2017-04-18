Сергея Лаврова в Абхазию был расценен министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе как "провокационный шаг", сообщает Визит министра иностранных дел РФв Абхазию был расценен министром иностранных дел Грузиикак "провокационный шаг", сообщает "Интерфакс"

"Международное сообщество однозначно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Визит главы МИД России в Абхазию игнорирует международное право, международные нормы и принципы", — заявил журналистам Джанелидзе.

Михаилу Саакашвили по приезду в Грузию обещают "хорошую камеру" Экс-президент Грузии Саакашвили мечтает вернуться на родину после парламентских выборов 1366 4 Зураб Абашидзе также заявил, что визит Лаврова является грубым посягательством на суверенитет: "Подобные визиты в Абхазию господин Лавров провел в 2008, 2009 и 2011 годах. Россия сделала в последнее время и другие деструктивные шаги по отношению к Грузии. Все это является грубым нарушением международного права". Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россиейтакже заявил, что визит Лаврова является грубым посягательством на суверенитет: "Подобные визиты в Абхазию господин Лавров провел в 2008, 2009 и 2011 годах. Россия сделала в последнее время и другие деструктивные шаги по отношению к Грузии. Все это является грубым нарушением международного права".

Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник, 18 апреля, отправится в Абхазию с двухдневным рабочим визитом для обсуждения с руководством страны перспектив сотрудничества в сфере безопасности в связи со складывающейся обстановкой в регионе и стремлением Грузии в НАТО.

В первый день визита Лавров примет участие в церемонии открытия нового комплекса зданий посольства России в Сухуме. На следующий день состоятся переговоры Лаврова с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой и министром иностранных дел республики Дауром Кове.