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Предполагаемого организатора теракта в метро Санкт-Петербурга Аброра Азимова удалось вычислить и задержать благодаря включенному телефону, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Газета пишет, что мужчину вычислили во время отрабатывания контактов смертника Акбаржона Джалилова, устроившего взрыв в метро. Перед самоподрывом он позвонил именно Азимову, предположительно, чтобы сообщить о готовности совершить теракт.

По данным издания, подозреваемого разыскивали несколько дней, поскольку после взрыва он затаился: не появлялся в съемной квартире и выбросил все телефоны.

Семнадцатого апреля Азимов купил новые мобильники и сим-карты. Активировав одну из них, он выдал свое местоположение.

В тот же день его задержали рядом с железнодорожным переходом в Одинцовском районе Московской области. При обыске у него нашли боевой пистолет Макарова и мобильник. Также Азимов утвердительно ответил на вопрос, знает ли он, в связи с чем его задержали.

Напомним, теракт в метро произошел 3 апреля. В результате взрыва, прогремевшего на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2", погибли 15 человек. Позже на станции "Площадь Восстания" нашли еще одну бомбу, ее смогли обезвредить.