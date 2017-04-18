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Госдума предлагает лечить от алкоголизма пойманных на езде в нетрезвом виде

, ИА "Амител"
Нынешние меры не дают гарантий, что водитель бросит употреблять алкоголь перед поездкой

Фото: 1rnd.ru

Комитет Госдумы по охране здоровья разрабатывает документ, который предусматривает введение принудительного медицинского освидетельствования, по результатам которого суд сможет назначить гражданину обязательный курс лечения от алкоголизма, сообщает RT
 
По словам депутата Госдумы Николая Говорина, данные меры планируют включить в проект Стратегии снижения уровня алкогольной угрозы для страны. Также предполагается, что отобранные водительские права будут возвращать только на основании заключения о прохождении лечения от алкогольной зависимости.
 
"Граждан, которые совершают правонарушения предположительно под воздействием алкоголя, будут подвергать медицинскому освидетельствованию на состояние алкогольного опьянения. Если экспертиза покажет, что человек страдает алкогольной зависимостью, то его будут лечить на базе наркологического учреждения. Если зависимость пока не развилась, он будет обязан проходить профилактическое наблюдение", — разъяснил Говорин.
 
Как отметил депутат, 70% тех, кто позволяет себе садиться за руль пьяным, страдают от алкогольной зависимости. В настоящее время автомобилистов, уличенных в вождении в нетрезвом состоянии, не ставят на учет в наркодиспансер. Кроме того, закон не предусматривает принудительного лечения от алкоголизма.
 
Медицинское освидетельствование на алкогольное опьянение сегодня проходят добровольно. Отказ водителя от этой процедуры приравнивается к признанию себя нетрезвым и влечет по решению суда за собой ту же административную ответственность, что и в случае выявления алкогольного опьянения, — лишение водительского удостоверения от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тыс. рублей.
 
Для возврата водительских прав не нужно проходить лечение, достаточно представить в ГИБДД медицинскую справку. Также требуется заключение психиатра и нарколога. Впрочем, эти меры не дают гарантий, что водитель бросит употреблять алкоголь перед тем, как сесть за руль.
 
С 2015 года за повторное задержание в нетрезвом виде в течение года, а также за повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено уголовное наказание. Так, автомобилисту грозит лишение прав на 3 года и штраф в размере до 300 тыс. рублей, а также лишение свободы до двух лет.

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Комментарии

18.04.2017 15:24
- гость -

имхо. Выпивший человек за рулём - преступник, и должен нести наказания как преступник. А вот хочет он или нет лечиться от алкоголизма это его личное дело.

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18.04.2017 15:31
месный

давайте сначала мух от котлет отделим. пьяный это не только больше 0.15 промилей на выдохе не и совокупность много чего ещё, и к томуже можно быть пьяным и не иметь 0.15 на выдохе и не под наркотиками - это тоже както надо отделять от трезвый но с выхлопом после вчерашнего. Где недорогие алкотестеры для проверки себя на чтоб не нарушить и не токитайское фуфло которое срабатывает на непойми что. Где независимая экспертиза канающяя в суде на случай если тебя нагло разводят. Где сроки за попытку развода участниками сего действия как полиции так и тем кто с ними в сговоре?

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18.04.2017 15:40
горожанин

А за чей счет банкет? Принудительное лечение будет бесплатным?

0  0
18.04.2017 15:45
- гость -

0.3 промилле = 0.16 мг/л

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