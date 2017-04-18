Фото: администрация Алтайского края

Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий в Алтайском крае в 2016 году уменьшилось на 8,2%, но при этом остается серьезная проблема в сфере пассажирских перевозок. Об этом во вторник, 18 апреля, заявил на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения губернатор Алтайского края Александр Карлин.

Глава региона, выступая перед муниципалитетами в рамках селекторного совещания, отметил, что для властей остается одной из приоритетных тема сохранения жизни и здоровья жителей Алтайского края. Так, по прошлому году есть положительная динамика по безопасности дорожного движения. В 2016 году количество зарегистрированных ДТП уменьшилось на 8,2%, число погибших людей сократилось на 17,9% – с 313 до 257 человек. Число раненых также уменьшилось с 4342 до 4061.

"При этом мы понимаем, что цифры остаются запредельно высокими", — отметил Александр Карлин.

Глава региона особо подчеркнул, что в ближайшие годы будет сокращена аварийность и напряженность на улицах Барнаула в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги". Она будет реализована в два этапа. Общая протяженность новых дорог в краевой столице после 2018 года составит около 250 километров. Будет увеличена протяженность дорог в Барнауле не менее чем на 85%. Карлин заявил, что качество проводимых в некоторых муниципалитетах ремонтов оставляет желать лучшего. Так, в прошлом году двум районам было отказано в перечислении субсидий из-за неготовности исполнительной документации. Из-за задержки документов в ряде муниципалитетов были задержаны торги на определение подрядчиков.

"Я не знаю, как будет объясняться глава Целинного района или Кулундинского с местным населением, почему субсидии не получены. Я еще раз напоминаю, что в этом году будем рассматривать заявки на субсидии на 2018 год на конкретные объекты с определенными видами работ. При этом мы будем отталкиваться от того, как вы освоили деньги в 2017 году", — сказал Александр Карлин.

Особое внимание губернатор уделил проблеме пешеходных переходов в Алтайском крае. Из 3000 пешеходных переходов в регионе на 1 января всем нормам и стандартам соответствуют только 1060. Особая проблема с пешеходными переходами возле образовательных учреждений – только 53% соответствуют нормативным требованиям. В 20 районах края вообще нет ни одного перехода возле школ, который бы соответствовал стандартам.

"Это недопустимое положение. Тем более что это районы с достаточно интенсивным дорожным движением. Ельцовский и Калманский районы вообще не предоставили информацию по пешеходным переходам. Как это понимать? Их вообще, получается, нет на этой территории?" - удивился глава региона.

Пассажирские перевозки стоят на особом положении. При общей благоприятной ситуации проблема в организации перевозок пассажиров в Алтайском крае существует. Рост ДТП в 2016 году зафиксирован на 4,9%. "К сожалению, начало текущего года нам эту проблему негативным образом подсветило. Мы на федеральном информационном пространстве выглядели достаточно некрасиво в начале года. Я имею в виду крупную аварию с участием автобуса 3 января на Чуйском тракте, где погибли три человека. Это не единственный случай за последнее время. Вопросов очень много к функционированию автопредприятий, которые не обеспечивают безопасность пассажиров. У нас целый букет нарушений. Самое некрасивое в этой истории, когда бизнес-сообщество демонстрирует солидарность в вопросах игнорирования норм безопасности. Это большой вопрос к Управлению по транспорту. Нужно опираться на добросовестных перевозчиков, которые выполняют все нормы безопасности. Не секрет, что именно эти бизнесмены не могут конкурировать с тем, кто нарушает закон. Негативные последствия этой конкуренции ощущают обычные люди. Если мы коренным образом не поменяем ситуацию, то мы будем обречены следовать за процессом и заниматься объяснением статистики. Наша же задача – не объяснять ее, а формировать устойчивую статистику с трендами на заметное сокращение дорожного травматизма", — резюмировал Александр Карлин.

Отметим, в ходе заседания с отчетом за 2016 год выступил начальник УГИБДД ГУ МВД по Алтайскому краю Петр Богомолов, который отметил рост ДТП среди пассажирского транспорта. Так, некоторые водители маршрутного такси в Барнауле за год более десяти раз попадали в ДТП, но после этого не последовало отзыва лицензии у перевозчика. Свои вопросы у губернатора были к начальнику управления транспортного надзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Александру Перепелице. Отметим, что в прошлом году Александр Карлин остался недоволен докладом Александра Перепелицы о работе ведомства, не услышав в нем конкретных предложений по улучшению ситуации. Тогда, по словам главы региона, можно сколько угодно посылать в Москву бумажки с хорошей статистикой, но на деле выглядит все иначе. Поэтому Карлин призвал надзорное ведомство уже "начать работать".

В этом году губернатор был более мягок с Александром Перепелицей, но все равно раскритиковал его работу, призвав активнее отбирать лицензии у перевозчиков. Глава региона назвал в целом работу Госавтодорнадзора недостаточно квалифицированной.