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Ветер в Алтайском крае, порывы которого второй день превышают 20 метров в секунду, усилится.

"В Алтайском крае во второй половине дня 18 апреля ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами по югу порывы 20-25 метров в секунду", — сообщили в региональном Гидрометцентре.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю, в свою очередь, добавляют, что в связи с неблагоприятными метеоявлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий.

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Жителям региона настоятельно рекомендуют соблюдать меры личной безопасности.