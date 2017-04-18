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Японское правительство решило в сотрудничестве с пятью главными операторами сетей мини-супермаркетов разработать и ввести в стране систему полностью автоматических магазинов, в которых не будет продавцов. Она должна заработать к 2025 году, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Система будет основана на использовании в упаковке спецчипов с данными о товаре. Кассовый аппарат будет почти моментально считывать их прямо из корзины покупателя.

Сообщается, что данный процесс будет занимать порядка 10 секунд. После этого кассовый аппарат даст покупателю сдачу и чек при необходимости, а робот поможет уложить покупки в пакет.

Систему уже испытали в одном из магазинов города Моригути в префектуре Осака.

Отмечается, что на тотальную автоматизацию требуется время, так как сейчас все упирается в необходимость снизить цену электронных бирок с данными, чтобы не повышать цены на товары и не отпугивать клиентов.

Для этого министерство экономики, торговли и промышленности страны собирается оказать господдержку производителям, чтобы добиться удешевления чипов за счет их массового выпуска.

Агентство подчеркивает, что автоматические магазины хотят внедрить из-за того, что в Японии не хватает продавцов, а их труд на рынке стоит все дороже.