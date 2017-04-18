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Подтопления дорог стали причиной временного закрытия проезда в трех районах Алтайского края.

Так, по данным Алтайавтодора, в настоящий момент проезд отсутствует в Солтонском районе по дорогам Акатьево — Сузоп — Новотроицк и Ненинка — Новая Ажинка. Транспортное сообщение нарушено из-за разлива реки Неня.

В Красногорском районе в связи с разливом реки Иша отсутствует возможность проезда до села Ивановка.

Кроме того, в Первомайском районе после села Малая речка по автодороге Фирсово — Бобровка — Рассказиха — Нижняя Петровка — Чаузово проезд возможен только на тяжелой высокопроходимой технике.

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Также продолжает действовать временное ограничение движения по мосту через реку Алей на дороге "Алейск-Безголосово-а/д К-13".

Специалисты Алтайавтодора уточняют, что ввиду установившейся положительной температуры воздуха и осадков в крае возможны новые переливы талых вод через автодороги.



