Мода — это не только "женские штучки". Порой новшества в мире одежды меняли историю человечества. Сегодня мы не можем представить свою жизнь без джинсов или маленьких черных платьев. А ведь еще совсем недавно мужская сорочка считалась элементом нижнего белья, а девушки купались в реке в плотно закрытых платьях. А вы знаете, когда женщина впервые надела бикини, мини-юбку? А мужчина повязал первый галстук? Узнайте, насколько вы продвинуты в мире моды, ответив на вопросы теста Amic.ru. Главный приз - туалетное зеркало с подсветкой от мебельной компании "Хорошая территория". Его получит 22-й правильно ответивший на все вопросы. Будьте красивы!

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