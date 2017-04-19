В Алтайском крае нет необоснованных рубок леса, в большинстве случаев ведутся только рубки ухода, и тех иногда недостаточно. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель министра, начальник управления лесами Минприроды Алтайского края Владимир Черных. Эта тема стала поводом для отдельной встречи с журналистами после очередного обращения оппозиционных общественников в администрацию президента с призывом разобраться с рубками в регионе.

В Алтайском крае 86% рубок — это выборочные рубки интенсивностью не выше 30%, которые убирают спелые и перестойные деревья, сказал журналистам замминистра. Основная цель рубки — создать условия для лесовосстановления.

"Слово "рубки" стало чуть ли не ругательным, но это далеко не так", — сказал Владимир Черных. И добавил, вопреки заявлениям таких общественников, площадь хвойных насаждений в регионе с годами становится только больше, при этом леса не становятся реже, чем того требуют правила лесовосстановления.

Ежегодно в регионе вырубается примерно 3,5 тысячи гектаров.

Кстати, сплошные лесные рубки сегодня ограничены законом.

Земли лесного фонда в Алтайском крае составляют 4,4 млн га, в том числе покрытая лесом площадь – 3,8 млн га с общим запасом древесины 537,1 млн м3. 861 тыс. га — особо охраняемые природные территории (ООПТ).

Мечта любого лесовода: деревья разного возраста и ярусность на участке. Старые деревья со временем погибнут, а им на смену уже растут новые. А где-то смены нет. Так, например, в Алеусской и Кулундинской ленте 80% спелых и перестойных деревьев. Это не критичный, но опасный показатель, в свое время здесь не были созданы условия для лесовосстановления, здесь нет молодняка и требуется рубка. В среднем по краю спелых и перестойных деревьев 44 %.

В 2010 году заготавливалось 3 млн м3 древесины, в 2016 – 2,6 млн м3 (40% объема расчетной лесосеки).

Но чтобы начать рубки, где это требуется для лесовосстановления, сначала надо перебороть общественное мнение.

"Сегодня общественники, которые мало в чем разбираются, кричат, что лес вырубается. Было несколько случаев, когда народ поднимался и пришлось прекращать работу, чтобы не накалять обстановку. Но ведь общественники не видят, что будет дальше, не несут ответственности", — добавляет Черных.

Прокомментировал он еще один вопрос — расширение площади особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Тема нужная, но тут надо всегда искать "золотую середину". С одной стороны, это необходимость сохранения особо ценных участков природы. С другой стороны, интересы населения, которое в целом за, но при этом не одобряет запрет на посещение леса, сокращение объема продажи деловой древесины. С третьей стороны, интересы арендаторов, многие из которых согласны на выделение особых зон, где не будет вестись рубка, но при этом стоит понимать, что им не интересно арендовать участок, на котором в принципе запрещена хозяйственная деятельность.

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"Они пришли сюда не просто выкосить деньги, а все-таки вести лесное хозяйство. А если они уйдут, кто будет охранять эту территорию? Только на защиту от пожаров и тушение ежегодно в крае тратится 240 млн рублей, 200 млн из которых — средства арендаторов", — сказал Владимир Черных.

Сегодня в аренду для заготовки древесины передано 66 лесных участков на площади 2243,6 тыс. га.

Площадь, покрытая ленточными борами в Алтайском крае:

до 1915 года — 475,6 тыс. га

1951 — 627,1 тыс.

1983 — 844,2 тыс.

2013 — 1 млн 74 тыс.

2017 — 1 млн 91 тыс.

Но алтайский лес — это не только знаменитый ленточный бор, это еще и леса Приобья, Салаира и Предгорья.

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От себя добавим, что обращений по лесным рубкам в регионе на самом деле много. Однако оценивать ситуацию только через два полярных мнения — лес рубится нещадно и лес рубится только по необходимости — нельзя. Здесь надо разбираться по каждому отдельному участку.