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День поминовения усопших будут отмечать православные во вторник, 25 апреля. В преддверии Родительского дня МУП "Специализированная похоронная служба" проводит санитарную очистку кладбищ и вывозит мусор, пишет пресс-служба администрации Барнаула.

Уточняется, что в работах задействовано свыше 80 человек и 10 единиц техники. Они следят за надлежащим санитарным состоянием территории 18 мест общественных захоронений города общей площадью 420 га и количеством захоронений свыше 400 тысяч. Работники предприятия подметают дороги, моют ограждения и готовят площадки для организации торговли, говорится в сообщении. На кладбищах города установлены 24 портала и 10 контейнеров для мусора, а к Родительскому дню установят еще 19 порталов.

По словам руководителя МУП Виталия Иконникова, в Родительский день всем желающим бесплатно выдадут мешки для сбора мусора и хозинвентарь. На кладбищах будут размещены схемы, на которых указаны кварталы, места общего пользования, системы летнего водопровода, аншлаги-схемы движения личного и общественного транспорта с указанием остановок.

"Проверены и находятся в рабочем состоянии системы освещения, электроснабжения, водонапорные скважины и башни, восстановлены сети летнего водопровода. Для приведения в надлежащее состояние мест зимних захоронений на кладбища завезено 1000 кубометров черного грунта", — добавил он.

Также отмечается, что глава администрации города Сергей Дугин поручил организовать парковки для для стоянки машин на Власихинском городском и Черницком кладбищах, прогрейдировать грунтовые дороги и отсыпать щебнем проблемные места межквартальных дорог на Новомихайловском, Черницком, Власихинском сельском кладбищах и в селе Гоньба.

На кладбищах установят 10 поливомоечных машин с запасом воды для нужд горожан, а также в качестве резерва для пожарных. Также пожарные машины будут вести дежурство. Кроме этого, ведется опашка кладбищ.

В Родительский день с 8 до 18 часов барнаульцев будут бесплатно перевозить к городским кладбищам 85 автобусов и 17 трамваев (итого 102 единицы подвижного состава). Также в этот день на Власихинском городском, Черницком и Новомихайловском кладбищах МУП установит пять микроавтобусов "ГАЗель" для доставки от центрального въезда и конечных остановок к местам захоронений.

На Новомихайловском, Черницком и Власихинском кладбищах будут торговать ритуальной продукцией, продуктами питания, прохладительными напитками, хозтоварами и рассадой.

Для обеспечения общественного порядка в пунктах отправления общественного транспорта и на кладбищах будут находится полицейские вместе с сотрудниками народной дружины.