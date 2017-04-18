Фото: tharpfuneralhome.com

25 апреля православные отметят День поминовения усопших. В преддверии Родительского дня МУП "Специализированная похоронная служба" проводит санитарную очистку территорий кладбищ с вывозом мусора. Задействовано более 80 человек и 10 единиц техники. В сферу ответственности предприятия входит обслуживание и содержание в надлежащем санитарном состоянии территории 18 мест общественных захоронений города общей площадью 420 га и количеством захоронений более 400 тыс.

Предприятием проводится подметание дорог, мытье ограждений, подготовка площадок для организации торговли.

На кладбищах города установлены 24 портала и 10 контейнеров для мусора. Дополнительно к Родительскому дню установят еще 19 порталов.

"В Родительский день всем желающим будут бесплатно предоставлены мешки для сбора мусора и хозяйственный инвентарь. На кладбищах размещены схемы с указанием кварталов, мест общего пользования, систем летнего водопровода, аншлаги-схемы движения личного и общественного транспорта с указанием остановок. Проверены и находятся в рабочем состоянии системы освещения, электроснабжения, водонапорные скважины и башни, восстановлены сети летнего водопровода. Для приведения в надлежащее состояние мест зимних захоронений на кладбища завезено 1000 кубометров черного грунта", — сообщил руководитель МУП "Специализированная похоронная служба" Виталий Иконников.

Глава администрации города Сергей Дугин поручил организовать парковочные площадки для стоянки личного автотранспорта на Власихинском городском и Черницком кладбищах, прогрейдировать грунтовые дороги и отсыпать щебнем проблемные места грунтового покрытия межквартальных дорог на Новомихайловском, Черницком, Власихинском сельском кладбищах и с.Гоньба.

На кладбищах будут установлены 10 поливомоечных машин с запасом воды для нужд граждан, а также в качестве резерва для службы пожарной охраны. Запланировано дежурство пожарных машин. Выполняется опашка кладбищ.

В Родительский день с 8 до 18 часов будут осуществляться бесплатные перевозки граждан к кладбищам города (Новомихайловское, Черницкое, Власихинское, с.Гоньба, мкр.Затон) 85 автобусами и 17 трамвайными вагонами (102 единицы подвижного состава). Кроме того, в Родительский день на Власихинском городском, Черницком и Новомихайловском кладбищах предприятие установит пять микроавтобусов "ГАЗель" для доставки от центрального въезда и конечных остановок к местам захоронений.

На территории Новомихайловского, Черницкого, Власихинского кладбищ будет организована торговля ритуальной продукцией, а также продуктами питания, прохладительными напитками, хозяйственными товарами, рассадой цветов.

В целях обеспечения общественного порядка в пунктах отправления общественного транспорта и на кладбищах будут дополнительно выставлены наряды полиции с привлечением сотрудников народной дружины.