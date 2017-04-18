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Ректор АлтГУ Сергей Землюков прокомментировал получение университетом статуса опорного вуза, выразив надежду на то, что учреждение получит дополнительное финансирование для своего развития.

"Статус опорного университета – это не только фактор престижа, но и определенные гарантии сохранения контрольных цифр приема, аспирантуры и магистратуры. Что касается дополнительного финансирования, то мы надеемся на лучшее!" - цитирует Землюкова пресс-служба вуза.

Напомним, Минобрнауки РФ опубликовало список из 22 вузов, наделенных статусом опорных учреждений высшего профессионального образования. Эти университеты были разбиты на две группы. Восемь университетов попали в первую группу. Это значит, что они получат федеральное финансирование для реализации программы развития.

Еще 14 вузов, включая АлтГУ, оказались во второй группе. Данные учебные заведения будут поддерживаться регионами.

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"Алтайский государственный университет произвел очень хорошее впечатление на членов экспертного совета. Это касается и презентации вуза, и нашей программы стратегического развития. На конечный результат повлияло то обстоятельство, что в СФО сразу четыре университета оказались среди победителей. Такого больше нет ни в одном регионе, что и побудило экспертов разбить сибирские вузы на две группы", — высказался по этому поводу Сергей Землюков.

Всего в России в данный момент статус опорных имеют 33 высших учебных заведения.