Фото: rshn-alt.ru

Эхо так называемой "помидорной войны" с Турцией докатывается и до Алтая — в Горно-Алтайске уничтожили партию томатов.

Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, запрещенную продукцию выявили на местном рынке "Ткацкий". На турецкую продукцию массой 9,5 килограммов не были представлены фитосанитарные и товаросопроводительные документы.

"Продукция изъята и уничтожена на территории завода по переработке ТБО (вблизи села Майма Республики Алтай) механическим способом путем раздавливания", — указывают в ведомстве.

Читайте также: Эксперты посчитали потери России из-за "помидорной войны" с Турцией

Между тем напомним, что эксперты посчитали потери России из-за "помидорной войны" с Турцией и оценили их в 1,3 – 1,5 миллиарда долларов.