Фото: rshn-alt.ru
Эхо так называемой "помидорной войны" с Турцией докатывается и до Алтая — в Горно-Алтайске уничтожили партию томатов.
Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, запрещенную продукцию выявили на местном рынке "Ткацкий". На турецкую продукцию массой 9,5 килограммов не были представлены фитосанитарные и товаросопроводительные документы.
"Продукция изъята и уничтожена на территории завода по переработке ТБО (вблизи села Майма Республики Алтай) механическим способом путем раздавливания", — указывают в ведомстве.
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Между тем напомним, что эксперты посчитали потери России из-за "помидорной войны" с Турцией и оценили их в 1,3 – 1,5 миллиарда долларов.
Комментарии
Помидоров захотелось
Молодцы, давно пора! Если запрещенная продукция до 10 кг. - давить тракторами, если больше - подрывать. Хорошо, что мы твердо, решительно и неустанно боремся с тем, над чем другие смеются. Это наш путь, наша страна, наша свобода!
в честь этого события Турция решила назвать свой новый танк в честь нашего края Алтаем
массой 9,5 килограммов. Кто Звезду получил на погон?
Полюбому Рубанок на бабки попал. Вот что значит диверсификация бизнеса по тупому.
Этож скока солярки то спалили?
ничего вы не понимаете.это жертвоприношения земле нашей.
Реально удар по Эрдогану!
Даже ради одного преступного томата стОит завести К-700!
А вообще "Чипполино" напоминает этот балаган. Сеньор-помидор повержен....
Экономика Турции разорвана в клочья
Наш ответ, за убийство посла, за сбитого лётчика! Получите, и помидорные брызги в разные стороны! А помидоры , ваши турецкие , давили и давить будем
Россия404
Давно американские окорочка трактором не давили, но ни чё, ещё раздавим, будет вам ответка за авиа базу Шайрат