Новую ŠKODA Octavia презентовали на "Вечеринке крутого папы"

Презентация новой ŠKODA Octavia состоялась на "Вечеринке крутого папы". Гости могли не только пройти тест-драйв и посмотреть на технические новинки автомобиля, но и найти развлечения по своим вкусам. Для девушек работала Beauty зона, где можно было примерить весенний палантин и попробовать различные способы его завязывания. А кроме того, украсить своё тело росписью мехенди и получить консультацию от профессионального визажиста, сделать экспресс-макияж.

Мужчины проявили себя в настольном хоккее, а самые искушенные играли в дженгу. Наиболее активные гости соревновались в меткости, стреляя из гигантской рогатки Angry Birds в Green Pig. На площадке работала фотовыставка поколений ŠKODA Octavia и необычная бургер-анимация.