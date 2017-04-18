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Как формировался рынок недвижимости в постсоветской России?

, ИА "Амител"
Эксперты риелторского агентства рассказали историю становления рынка недвижимости в России

Рынок недвижимости в нашей стране начал формироваться в 1991 году вместе с выходом закона "О приватизации жилищного фонда в РФ". Квартиры стали бесплатно передаваться гражданам в собственность.

До начала приватизации желающие сменить место жительства были вынуждены искать встречный вариант единственным способом: путем прямого обмена. При этом они могли обратиться либо в обменное бюро, либо к частному маклеру. Для поиска вариантов обмена использовалась база квартир в Москве – по нынешним понятиям довольно примитивная, на бумажных носителях.

С появлением права собственности на жилые помещения ситуация кардинальным образом изменилась. Стало возможным, наряду с прямой покупкой и продажей, проведение альтернативных обменов, то есть продажи одной площади с одновременным приобретением другой. Увеличение количества приватизированных квартир в Москве расширяло число потенциальных клиентов для маклеров. Операции с недвижимостью начали приобретать массовый характер.

В целом, рынок недвижимости в те времена был стихийным. И в таких условиях многие частные маклеры сосредоточили усилия на криминальном бизнесе – поиске одиноко проживающих людей. Им предлагали обмен на квартиру меньшей площади, жилье в Подмосковье или дом в деревне. Для заинтересованности предлагалась значительная доплата. Согласившиеся порой пропадали, а полученная сверхприбыль оседала в карманах черных маклеров. Но другая часть маклеров стала заниматься только легальными операциями на рынке недвижимости. Стали появляться риелторы, законно и честно занимавшиеся операциями с недвижимостью. Часть из них основала собственные фирмы – первые агентства недвижимости, некоторые из которых работают и поныне.

Ещё четверть века назад методы работы агентств недвижимости несущественно отличались от методов частных риелторов. Не заключались официальные договоры, не проводились юридические проверки квартир.

 Преимущество агентств того времени – база квартир, в которую вносились клиенты, желающие изменить свои жилищные условия. Но время неумолимо шло, диктуя свои требования. К середине 90-х практически завершилось формирование цивилизованных отношений на рынке недвижимости, а доля операций, проводимых с участием частных маклеров, была уже очень невелика. Ведь только крупная и надежная компания способна гарантировать клиенту исполнение договорных обязательств, безопасность проведения сделки, всестороннюю проверку всех участвующих в сделке площадей.

Информацию предоставили эксперты ИНКОМ-Недвижимость http://www.incom.ru/sale-realty/flats/

 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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