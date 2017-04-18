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Уголовное дело по статье "убийство" возбуждено в Омской области в связи с пропажей двух школьниц 2004 и 2006 годов рождения.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, исчезнувшие девочки являются воспитанницами Нововаршавской школы-интерната.

Как отмечают в СКР, Екатерина Иванова и Александра Матюшенко накануне покинули территорию Нововаршавского района, собираясь ехать в районный поселок Черлак, который расположен на противоположном берегу реки Иртыш.

Отмечается, что в связи с закрытием переправы через реку можно добраться только через Омск. Ввиду этого проверяется информация о нахождении девочек как в соседнем районе, так и в городе Омске.

Поисковые мероприятия проводят следователи, полицейские, сотрудники Росгвардии и волонтеры.

Приметы Екатерины Ивановой: была одета в бирюзовую куртку, черные лосины, белую шерстяную кофту, белую вязаную шапку с помпоном. Особая примета – косоглазие.

Приметы Александры Матюшенко: была одета в темно-красную куртку, черные лосины, белую шерстяную кофту, белую вязаную шапку с помпоном.

Граждан, что-либо знающих о местонахождении девочек, просят обращаться по телефонам: (3812) 395-506, 79-39-01 или 02.