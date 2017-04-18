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Российская компания "Яндекс" с декабря готовит к запуску корпоративный мессенджер "Ямб" и инфраструктуру для общения внутри компании "Яндекс.Коннект", причем последний должен был также стать приложением для мобильных устройств, где можно общаться и обмениваться файлами. Об этом сообщает Roem.ru.

Издание также отмечает, что в "Коннект" должны были интегрировать иные сервисы поисковика — "Почта", "Диск", "Календарь", "Контакты". Компания определяла инфраструктуру как новую версию "Почты для доменов".

В конце минувшего месяца "Коннект" вышел из стадии закрытой беты, в которой участвовали лишь самые активные пользователи "Почты для домена".

На данный момент известно, что "Коннект" работает лишь через браузер, а "Ямб" есть на устройствах под управлением iOS и Android. Мигрировать сейчас можно автоматически лишь с "Почты для домена" "Яндекса", однако спустя время мигрировать можно будет и с других платформ. Уточняется, что все данные пользователей хранятся в РФ, а также что присутствует двухфакторная аутентификация. Шифрование работает только при передаче — загрузке файлов на "Диск", отправке писем или сообщений в мессенджере, добавляет Roem.ru.

Новыми особенностями "Коннекта" стало появление "Вики", объединяющего заметки и документацию. В системе присутствует внутренний поиск, совместное редактирование и уведомления об изменениях. Вскоре должен появиться трекер задач.

Кроме этого, "Яндекс" открыл тарифы. Базовый пакет является бесплатным для всех, однако в нем присутствует контекстная реклама, а число пользователей ограничено 1000. За платный пакет придется отдавать 190 рублей в месяц, зато в нем не будет ограничений по количеству пользователей, объему данных на "Вики" и рекламы. Объём данных на "Диске" для каждого юзера увеличится с 10 ГБ до 100 ГБ.

На странице тарифов "Яндекс" намекает, что новые функции, предположительно, появятся за дополнительную плату.