В 2017 году на Землю может упасть огромное космическое тело, утверждают ученые. Как пишет "Федеральное агентство новостей", команда исследователей нашла в космосе объект. Его диаметр равен 40 метрам, и оно на большой скорости движется к планете. По расчетам ученых, столкновение произойдет 12 октября.

Если это действительно случится, то повлечет за собой ужасные последствия. Так, может быть полностью уничтожен озоновый слой нашей планеты, что повлияет на климат и приведет к гибели всего живого.