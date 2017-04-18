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Промышленное производство в Алтайском крае продолжает демонстрировать более высокие темпы, чем в среднем по России, сообщили в региональном министерстве экономического развития.
Так, по итогам первого квартала 2017 года индекс промышленного производства в крае составил 109,9%. А вот общероссийский показатель составил всего 100,1%.
"В марте 2017 года прирост выпуска промышленной продукции в крае составил 2,9% по отношению к марту 2016 года, по России — 0,8%", — добавляют в краевом МЭР.
Существенный рост индекса производства по итогам первых трех месяцев этого года зафиксирован в обрабатывающей промышленности Алтайского края – 113,8%.
Непосредственно в марте 2017 года объем производства в обрабатывающем секторе региона вырос на 6,2%, в то время как в стране — на 1%.
Комментарии
Скромно как то , может быть 1009,9%
Молодцы. Давно пора. У нас в крае для этого все есть...
А кто тут намедни ныл об упадке моего края?
Учитывая гигантские темпы роста промышленности на Алтае, пора в правительстве края создать министерство тяжёлой промышленности, министерство обрабатывающей промышленности.