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Промышленное производство в Алтайском крае продолжает демонстрировать более высокие темпы, чем в среднем по России, сообщили в региональном министерстве экономического развития.

Так, по итогам первого квартала 2017 года индекс промышленного производства в крае составил 109,9%. А вот общероссийский показатель составил всего 100,1%.

"В марте 2017 года прирост выпуска промышленной продукции в крае составил 2,9% по отношению к марту 2016 года, по России — 0,8%", — добавляют в краевом МЭР.

Существенный рост индекса производства по итогам первых трех месяцев этого года зафиксирован в обрабатывающей промышленности Алтайского края – 113,8%.

Непосредственно в марте 2017 года объем производства в обрабатывающем секторе региона вырос на 6,2%, в то время как в стране — на 1%.