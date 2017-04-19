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Погода начинает стабилизироваться в Алтайском крае после двух дней, прожитых в режиме шторма.

Как сообщают в региональном Гидрометцентре, в среду, 19 апреля, в северных районах ожидается дождь.

Температура днем составит +8...+13 градусов, в южных и предгорных районах местами +13...+18 градусов.

Ветер западный, 6-11 метров в секунду, местами в северных районах порывы до 13-18 метров.

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В краевой столице в начале дня ожидается дождь. Температура в Барнауле составит +11...+13 градусов. Ветер западный, до 13 метров в секунду.