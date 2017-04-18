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Следователи организовали доследственную проверку по сообщению СМИ о том, что 93-летняя ветеран Великой Отечественной войны не обеспечена достойным жильем. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Уточняется, что пенсионерка живет в квартире жилого дома по улице Чудненко, который построили в 1949 году, а в 2015 признали аварийным, вследствие чего он подлежит расселению. По данным СМИ, в доме время от времени обрушаются фрагменты внутренней отделки, штукатурки, потолочных перекрытий, провисают балки и появляются трещины. Все это создает опасность для жизни и здоровья ветерана.

При этом сотрудники администрации района бездействуют в решении жилищных прав ветерана, говорится в сообщении.

Следователи в рамках проверки выяснят все обстоятельства, дадут правовую оценку действиям лиц, отвечающих за решение вопросов, которые связаны с обеспечением граждан жильем, а также надлежащей эксплуатацией и содержанием дома.

После выполнения всех мероприятий сотрудники СК примут процессуальное решение.