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Роспотребнадзор поддержал введение закона, запрещающего возврат нереализованного хлеба или других продуктов с истекшим сроком годности производителю, передает ТАСС.

Руководитель ведомства Анна Попова в письме вице-спикеру Госдумы, руководителю федеральной мониторинговой группы "Единой России" "Честная цена" Ирине Яровой сообщила, что Роспотребнадзор поддерживает необходимость разработки изменений в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ".

Таким образом, ведомство поддержало позицию Яровой о необходимости правового регулирования проблемы возврата торговыми сетями хлеба и хлебобулочных изделий производителю, пишет агентство со ссылкой на пресс-службу парламентария.

В документе говорится, что процедура возврата на переработку непроданных пищевых продуктов несет в себе риски, которые связаны с безопасностью такой продукции для здоровья людей.

Попова отмечает, что в продуктах после истечения срока годности накапливаются патогенные агенты как микробиологической, так и химической природы. Во время термической обработки в процессе вторичной переработки большая часть микроорганизмов разрушается, однако их токсины, микотоксины, продуцируемые плесневыми грибами, могут выдерживать высокие температуры, подчеркивает она.

Яровая напомнила, что хлебопекари обратились к "Честной цене", так как в отрасли сложилась "недопустимая ситуация с возвратами хлеба производителям, при которой Россия теряет 3 миллиона тонн высококачественной ржи и пшеницы, а совокупные денежные потери для странны и россиян составляют от 50 до 60 миллиардов рублей".

Депутат подчеркнула, что главной задачей является "зашита граждан РФ как потребителей в их безусловном праве на качественную и безопасную продукцию по доступной цене и отечественного производителя от дискриминации и поборов торговых сетей".

Вице-спикер добавила, что в вопросе возврата хлеба и покупатель, и производитель несут прямые и косвенные убытки.

Поэтому, заключила Яровая, в данном вопросе будет вестись работа с Роспотребнадзором, ФАС РФ, будут выработаны правовые механизмы защиты прав отечественных производителей и потребителей на качественную и здоровую продукцию.