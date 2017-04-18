Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

Новосибирские полицейские разыскивают 34-летнего Дмитрия Попова, который во вторник, 18 апреля, сбежал из зала Коченевского районного суда общей юрисдикции, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по области.

На вид подозреваемому 30-35 лет, он плотного телосложения, его рост составляет 185-190 сантиметров, также уточняется, что цвет волос беглеца — русый. Мужчина был одет в серый пуховик, черные кроссовки, темные спортивные штаны, белую футболку и черную шапку.

Всех, кто знает о его местонахождении, просят обращаться по телефонам: 8 (38351) 23-500, 232-70-89.

Уточняется, что мужчина, которого обвиняют в совершении серии имущественных преступлений, совершил побег в 11:47 из зала Коченевского районного суда общей юрисдикции. Сотрудники конвойной службы начали его преследовать, однако оперативно задержать злоумышленника не удалось. Полицейские сейчас ведут поисковые мероприятия, на территории района усилено патрулирование.

По факту побега злоумышленника из-под стражи назначена служебная проверка, цель которой — установить все обстоятельства инцидента. Допустивших побег обвиняемого сотрудников привлекут к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел.