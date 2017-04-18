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Тушинский суд столицы РФ отклонил иск стюардессы Ирины Иерусалимской к компании "Аэрофлот" о дискриминации по внешности и возрасту, передает РИА "Новости".

Уточняется, что иски к авиакомпании подали несколько стюардесс. Они пожаловались, что работодатель снизил им надбавку к зарплате, в частности, потому, что некоторые сотрудницы носили 52-й размер одежды.

Кроме Иерусалимской в суд обратилась Евгения Магурина. Она потребовала вернуть ей надбавку и компенсировать моральный ущерб в размере 100 тысяч рублей. Также женщина не согласна с пунктом требований, согласно которым на международных рейсах могут работать лишь худые и молодые стюардессы. Ее иск рассмотрит Пресненский суд Москвы.

В "Аэрофлоте", в свою очередь, подчеркнули, что такие утверждения не имеют ничего общего с действительностью. В компании заверяют, что в кадровой работе соблюдают законодательство РФ, а также лучшие международные практики и принципы "работодателя равных возможностей". Он подразумевает категорическое неприятие дискриминации сотрудников по внешним данным, возрасту, расовому и гендерному признакам, а также политическим и религиозным взглядам.

В компании отметили, что главные критерии отбора стюардесс — это коммуникабельность, дружелюбие, знание иностранных языков и опрятный внешний вид. Возраст не может помешать работать стюардессой. Также важен опыт и профессиональные навыки.