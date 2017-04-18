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Тушинский суд Москвы отклонил иск стюардессы Ирины Иерусалимской к авиакомпании "Аэрофлот" о дискриминации по внешности и возрасту.

Иски к "Аэрофлоту" подали несколько стюардесс. Они жаловались, что работодатель снизил им надбавку к заработной плате, в частности, из-за того, что некоторые из них носят 52-й размер одежды.

Помимо Иерусалимской в суд обратилась Евгения Магурина. Она требует вернуть ей надбавку, а также компенсировать моральный ущерб в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, женщина не согласна с пунктом требований, согласно которым работать на международных рейсах могут только худые и молодые стюардессы. Ее иск будет рассматривать Пресненский суд Москвы.

В авиакомпании, в свою очередь, заявили, что подобные утверждения не имеют ничего общего с действительностью. Там подчеркнули, что в кадровой работе соблюдают как российское законодательство, так и лучшие международные практики и принципы "работодателя равных возможностей". Это подразумевает категорическое неприятие дискриминации работников по внешним данным, возрасту, расовому и гендерному признакам, политическим и религиозным взглядам.

В "Аэрофлоте" заверили, что главными критериями отбора стюардесс являются коммуникабельность, дружелюбие, знание иностранных языков, опрятный внешний вид. Возраст не может быть препятствием для работы стюардессой. Важен опыт и профессиональные навыки.