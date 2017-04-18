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Нетрезвый житель Новосибирска сломал руку женщине-полицейскому из-за замечания о громкой музыке во дворе одного из домов. По факту применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, в отношении 32-летнего мужчины возбудили уголовное дело, пишет пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

Уточняется, что инцидент произошел вечером в воскресенье, 16 апреля, в Западном микрорайоне. Трое мужчин распивали во дворе многоквартирного дома спиртное и громко слушали музыку. Местные жители пожаловались на шум в полицию, после чего на место прибыли четверо полицейских, среди которых была 30-летняя инспектор ППС УМВД России по городу.

Следователи отмечают, что полицейские вежливо обратили внимание мужчин на то, что пить спиртное и громко слушать музыку в общественном месте запрещено, после чего потребовали от них пройти в служебное авто, чтобы составить протокол.

Двое нарушителей подчинились, а третий, не желая прерывать праздное времяпрепровождение, схватил девушку-полицейского за руку, дернул ее на себя и с силой толкнул на капот машины. После этого он ударил сотрудницу МВД локтем в лицо, и в этот момент его остановили другие стражи порядка.

Пострадавшую доставили в больницу, где у нее диагностировали перелом руки и ушибы мягких тканей лица. Дебошир тем временем был задержан.

Отмечается, что ранее мужчину уже привлекали к ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Новосибирец вышел на свободу в 2014 году.