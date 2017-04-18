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Трудовые книжки, которые нужно заполнять вручную в бумажном виде, неудобны ни работодателям, ни сотрудникам, ни Пенсионному фонду. Соответствующее заявление сделал глава Сбербанка Герман Греф во время выступления на конференции "Онлайн-кассы", передает ТАСС.

По его словам, на заполнение трудовой книжки в данный момент "тратятся сотни тысяч человеко-часов". Греф подчеркнул, что документ обязательно подписывать синей ручкой с синей печатью, "чтобы от руки была заполнена", отметив, что при случайной утере книжки необходимо оббежать "громадное количество организаций", которые могут уже не существовать. " А пенсию как-то начислять надо", — отметил он.

Также глава Сбербанка добавил, что в данный момент россияне живут в условиях хаотического законодательства, которое было написано в 20-х годах минувшего века.

В заключение Греф отметил, что работодатели "несут гигантские расходы", а людям и Пенсионному фонду неудобно, так как сведения необходимо заносить вручную.