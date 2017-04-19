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Поликлинику стоимостью почти миллиард рублей планируют возвести в районе барнаульских новостроек.

Как сообщили в краевом Минздраве, медучреждение предполагается построить в квартале 2002 "А" в границах улицы Лазурной и Северного Власихинского проезда.

Замглавы регионального Минздрава Константин Гордеев рассказал, что на проект поликлиники в бюджете заложено пять миллионов рублей. Площадь здания составит около 10 тысяч квадратных метров. За смену поликлиника будет обслуживать порядка тысячи пациентов.

Строительство поликлиники запланировано на следующий год. На возведение объекта придется потратить около 900 миллионов рублей.