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Гостям "Евровидения" в Киеве посоветовали не называть украинцев русскими

, ИА "Амител"
В информационном буклете также отмечается, что в Киеве лучше не упоминать о России

Фото: tsargrad.tv

Буклет для гостей "Евровидения-2017" подготовили на Украине. В нем содержатся 23 совета, как вести себя в столице страны, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Facebook-страницу депутата Верховной рады Анны Романовой.

Авторы буклета подчеркивают, что в Киеве лучше не упоминать о России. Также там говорится, что украинцы являются миролюбивыми людьми, однако в разговоре с ними необходимо избегать тем об отношениях между Россией и Украиной. "Также не называйте украинцев русскими", — цитирует агентство текст буклета.

МВД страны также выпустило памятку, в которой предостерегло зарубежных гостей песенного конкурса от мошенников и посоветовало по возможности пользоваться наличными деньгами, а не банковской картой.

Напомним, Россия не будет участвовать в конкурсе "Евровидение" в текущем году, так как представительнице РФ Юлии Самойловой, которая должна была исполнить песню о любви Flame Is Burning, СБУ запретила въезд на Украину. Данное решение связано с тем, что певица посетила Крым в 2015 году. Европейский вещательный союз предложил России транслировать выступление конкурсантки через спутник или заменить участника. Первый канал назвал эти варианты неприемлемыми и отказался показывать конкурс в этом году.

Читайте также в сюжете: Евровидение-2017
Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

19.04.2017 08:55
- гость -

украинцы являются миролюбивыми людьми, однако в разговоре с ними необходимо избегать тем об отношениях между Россией и Украиной

упоминание России может вызвать неконтролируемые прыжки вверх у собеседника.

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