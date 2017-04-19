Фото: altfortalt.dk

Жителей столицы Алтайского края в среду, 19 апреля, ждут пятибалльные заторы на городских улицах. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Так, наиболее сложная ситуация наблюдается на отрезке улицы Попова от пересечения с улицей Энтузиастов до Павловского тракта, на перекрестках улица Власихинская — Малахова и шоссе Ленточный Бор, а также в районе площади Октября. Скорость движения авто здесь не превышает 7-10 километров в час.

Также пробки наблюдаются на участке улицы Советской Армии, на отрезках улицы Челюскинцев, Павловского тракта, Северо-Западной и в районе пересечения улицы Малахова с Петра Сухова.

Добавим, что на проспекте Строителей в районе пересечения с Социалистическим проспектом произошло ДТП.