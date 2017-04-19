Фото: altfortalt.dk
Жителей столицы Алтайского края в среду, 19 апреля, ждут пятибалльные заторы на городских улицах. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Так, наиболее сложная ситуация наблюдается на отрезке улицы Попова от пересечения с улицей Энтузиастов до Павловского тракта, на перекрестках улица Власихинская — Малахова и шоссе Ленточный Бор, а также в районе площади Октября. Скорость движения авто здесь не превышает 7-10 километров в час.
Также пробки наблюдаются на участке улицы Советской Армии, на отрезках улицы Челюскинцев, Павловского тракта, Северо-Западной и в районе пересечения улицы Малахова с Петра Сухова.
Добавим, что на проспекте Строителей в районе пересечения с Социалистическим проспектом произошло ДТП.
Комментарии
5 баллов для Барнаула не пробки, так легкое неудобство
повылазили подснежники... вспоминайте навыки по ночам.
пораньше на работу нужно на 10 мин выезжать чтоб не создавать всем в одно время затор!!всем к 9 и выходят за 20 мин а потом опаздывают пробки видити ли!первый раз чтоль едите
обавим, что на проспекте Строителей в районе пересечения с Социалистическим проспектом произошло ДТП.
Какой то даун на красный по привычке поперся...
19.04.2017 09:02 - гость - там какой-то торопыга под бетономешалку бочком подполз, за что и был справедливо наказан.