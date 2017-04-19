Вдали от шумных городов, грязного воздуха и бесконечного потока бытовых дел раскинулась в долине горных хребтов Республики Алтай дивная база отдыха "АлтайРай". Добраться до этого чудного места просто — база расположена на территории развлекательного комплекса "Рублёвка", рядом с поселком Элекмонар, что в 90 километрах от Горно-Алтайска.

Оживленная трасса вдоль Катуни остается в стороне. "АлтайРай" находится на противоположном берегу реки, в долине, среди горных хребтов. "АлтайРай" — это настоящий уголок дикой природы. База в стороне от дороги, а вот до гор рукой подать. И зимой, и летом здесь чудесный свежий воздух, ласковое солнце, неподалеку бурлит красавица-Катунь.

Близ базы находится скальная гряда "Зубья Дракона" и автомобильный подвесной мост, с которого открывается прекрасный вид на реку. На ближайшей горной вершине оборудована беседка с отличным видом на долину и дальние горные вершины, некоторые из них покрыты снегом даже летом. Можно прогуляться по долине горного ручья, у истока которого находится пещера. Здесь вы можете насладиться природой, не отказывая себе в комфорте.

На территории базы есть восемь утеплённых деревянных домиков на два номера (всего 16 номеров). Все номера чистые, новые, еще пахнут деревом, очень уютные и экологичные, в каждом номере есть отдельный санузел и горячая вода. Замечательно подходит для семейного отдыха. Для комфорта и безопасности ваших близких есть все необходимое. В каждом номере терраса с гамаком, внутренний дворик с мангалом и местом для барбекю. На территории базы работает баня на дровах, есть детская площадка, уютные беседки, библиотека.

Летом и в праздники в стоимость проживания на базе "АлтайРай" включены завтраки. Вкусная домашняя еда понравится всем: от вегетарианцев до гурманов. Кафе может вместить до 60 человек и готово к проведению банкетов, торжеств и мероприятий.

Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi на всей территории базы и бесплатная частная парковка. На случай жарких дней в шаговой доступности искусственное тёплое озеро с пляжем, аквапарком, игровыми, анимационными и спортивными площадками. Здесь есть даже прокат велосипедов.

На территории "АлтайРай" работает экскурсионное бюро. Вам предложат автомобильные экскурсии, конные прогулки, катание на квадроциклах, сплавы по Катуни, джипинг, воздушные прогулки на самолетах и воздушных шарах. Всё по доступным ценам и с гарантией качества услуг. Вы сможете побывать в Долине горных Духов, ущелье Че-Чкыш, зубровом питомнике, Каракольских озерах, пещерах Ороктойская и Тут-Куш.

Для любителей потанцевать в выходные дни проходят дискотеки.

База отдыха "АлтайРай" расположена на территории развлекательного комплекса "Рублевка": Республика Алтай, Чемальский район, участок дороги между селами Анос и Аюла.

Телефоны: 8-(963)-537-99-96, 8-(960)-968-49-86.

Сайт: www.altai-rai.ru

Социальные сети: https://vk.com/base_altai

Электронная почта: altairai@yandex.ru