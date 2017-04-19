Фото: ru.publika.md

Радиоведущий Артур Битов умер в Москве на 52-м году жизни. Об этом сообщает Life.

Уточнений о том, что стало причиной его смерти, нет.

В то же время "Газета.Ru" отмечает, что Битов умер в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности. Издание пишет, что ведущий пропал в российской столице с 8 на 9 апреля, после чего его родственники обратились в полицию и к волонтерам с просьбой помочь найти Битова. Это удалось сделать 11 апреля, a во вторник, 18 апреля, жена опознала его в одном из моргов Москвы, добавляет газета.

Битов работал на станции "Маяк-24", Relax FM, а также являлся официальным голосом канала DTV-Viasat.

Кроме этого, радиоведущий был одним из самых востребованных дикторов в мире рекламы. Его голос можно было услышать в рекламе "Л'Ореаль Париж", "Иль де Боте", Audi, Volvo, цикле роликов банка ВТБ и других.

Также Битов озвучил серию фильмов "BBC. Живая природа" для канала "Культура".

Портал Amic.ru приводит один из примеров звучания его голоса: