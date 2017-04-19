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21 российский военный погиб в Сирии с конца января 2017 года. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Reuters и собственные данные агентства.

Уточняется, что с 29 января по конец марта в Сирии погибло в четыре раза больше солдат, чем заявляют власти. Минобороны РФ, российское внешнеполитическое ведомство и генконсульство в Дамаске не дали агентству комментариев по данному поводу.

Отмечается, что ранее Reuters уже сообщало о 18 погибших российских солдатах. Теперь ему стало известно о смерти еще троих - 41-летнего Алексея Сафонова, 46-летнего Владимира Плютинского и 27-летнего Михаила Нефедова. Об этом агентству рассказали родственники и знакомые погибших.

По словам близких Сафонова, тот погиб в Сирии в середине марта. Через две недели мужчину похоронили в деревне Хутор Почтовый. Эту информацию подтвердили соседи военного и местный чиновник. Начальник местной призывной комиссии Петр Иванов не смог уточнить, при каких обстоятельствах погиб Сафонов, однако отметил, что присутствовал на его похоронах.

Житель Ростовской области Плютинский умер в Тиясе (Сирия) 12 февраля 2017 года. Об этом говорится в свидетельстве его смерти. По словам родственника мужчины, россиянин погиб в сирийской провинции Хомс, куда входит поселение Тияс. Также он добавил, что Плютинский не служил в армии в это время.

Нефедов же погиб в Сирии в феврале. По данным агентства, он был частным контрактником. Гибель мужчины подтвердил его знакомый Александр Пашков.