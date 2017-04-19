Фото: inforesist.org
21 российский военный погиб в Сирии с конца января 2017 года. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Reuters и собственные данные агентства.
Уточняется, что с 29 января по конец марта в Сирии погибло в четыре раза больше солдат, чем заявляют власти. Минобороны РФ, российское внешнеполитическое ведомство и генконсульство в Дамаске не дали агентству комментариев по данному поводу.
Отмечается, что ранее Reuters уже сообщало о 18 погибших российских солдатах. Теперь ему стало известно о смерти еще троих - 41-летнего Алексея Сафонова, 46-летнего Владимира Плютинского и 27-летнего Михаила Нефедова. Об этом агентству рассказали родственники и знакомые погибших.
По словам близких Сафонова, тот погиб в Сирии в середине марта. Через две недели мужчину похоронили в деревне Хутор Почтовый. Эту информацию подтвердили соседи военного и местный чиновник. Начальник местной призывной комиссии Петр Иванов не смог уточнить, при каких обстоятельствах погиб Сафонов, однако отметил, что присутствовал на его похоронах.
Житель Ростовской области Плютинский умер в Тиясе (Сирия) 12 февраля 2017 года. Об этом говорится в свидетельстве его смерти. По словам родственника мужчины, россиянин погиб в сирийской провинции Хомс, куда входит поселение Тияс. Также он добавил, что Плютинский не служил в армии в это время.
Нефедов же погиб в Сирии в феврале. По данным агентства, он был частным контрактником. Гибель мужчины подтвердил его знакомый Александр Пашков.
Комментарии
А за что они там гибнут?
Комментарии
19.04.2017 09:23 - гость - А за что они там гибнут?
А работа у них такая....Родину защищать на дальних подступах....светлая память...
Видимо мы снова интернационально задолжали.
а за что мы тут гибнем?
19.04.2017 09:27 - гость - Очередной патриот с одурманенной головой ? Ты же даже не представляешь зачем туда сунулась твоя страна.
Там служат контрактники. Их туда никто насильно не гнал, знали на что шли. Они за три года службы получат столько, сколько инженер на заводе за всю жизнь не заработает, и на пенсию в 40 лет пойдут. Плюс пожизненный статус участника боевых действий со всеми льготами. Для кадровых офицеров, по мимо доходов, это ещё служебный лифт - ордена, медали, внеочередные звания и должности. А что убивают... Так а кто столько платить будет без риска? Не хотите рисковать - идите в библиотекари и или архивисты.
За что сражаетесь, россияне? За Асада? За Путина?
За бабки?
19.04.2017 09:33 - гость -
только ты всё понимаешь , не так ли? а все остальные должны делать как ты, думать как ты...
Всё просто - тайные похороны и кляп в рот стоит 5 милионов, а открытые чуть более милиона , многие соглашаются на сохранение тайны.
19.04.2017 09:42 - гость -
А чего только 5, почему не 10? Доказуха есть?
Народу много.
19.04.2017 09:33 - гость - 19.04.2017 09:27 - гость - Очередной патриот с одурманенной головой ? Ты же даже не представляешь зачем туда сунулась твоя страна.
С чего решил что одурманенная!? В здравом уме и рассудке.........Ты скажи мне, чего же пиндосы представляют свои интересы в различных частях света? Может ты думаешь что наше отсутствие в Сирии даст тебе спокойно жить с целым горлом ?
всё ничего, но только со временем опять выяснится что :зря мы туда полезли, кино снимут сирийский излом.и т.д. и т.п.
19.04.2017 09:50 - гость - ... Может ты думаешь что наше отсутствие в Сирии даст тебе спокойно жить с целым горлом ?
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Интересно, как "ваше" присутствие в Сирии повлияло на "целостность горла" пассажиров питерской подземки.
За что сражаетесь, россияне? За Асада? За Путина?
За бабки?
Ну не за печеньки же и возможность полякам толчки драить своих же градами утюжить, как вы!