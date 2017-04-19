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Новости

СМИ сообщили о гибели еще трех российских военных в Сирии

, ИА "Амител"
Ранее агентство сообщало о 18 погибших военных из РФ

Фото: inforesist.org

21 российский военный погиб в Сирии с конца января 2017 года. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Reuters и собственные данные агентства.

Уточняется, что с 29 января по конец марта в Сирии погибло в четыре раза больше солдат, чем заявляют власти. Минобороны РФ, российское внешнеполитическое ведомство и генконсульство в Дамаске не дали агентству комментариев по данному поводу.

Отмечается, что ранее Reuters уже сообщало о 18 погибших российских солдатах. Теперь ему стало известно о смерти еще троих - 41-летнего Алексея Сафонова, 46-летнего Владимира Плютинского и 27-летнего Михаила Нефедова. Об этом агентству рассказали родственники и знакомые погибших.

По словам близких Сафонова, тот погиб в Сирии в середине марта. Через две недели мужчину похоронили в деревне Хутор Почтовый. Эту информацию подтвердили соседи военного и местный чиновник. Начальник местной призывной комиссии Петр Иванов не смог уточнить, при каких обстоятельствах погиб Сафонов, однако отметил, что присутствовал на его похоронах.

Житель Ростовской области Плютинский умер в Тиясе (Сирия) 12 февраля 2017 года. Об этом говорится в свидетельстве его смерти. По словам родственника мужчины, россиянин погиб в сирийской провинции Хомс, куда входит поселение Тияс. Также он добавил, что Плютинский не служил в армии в это время.

Нефедов же погиб в Сирии в феврале. По данным агентства, он был частным контрактником. Гибель мужчины подтвердил его знакомый Александр Пашков.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

19.04.2017 09:23
- гость -

А за что они там гибнут?

0  0
19.04.2017 09:27
- гость -

Комментарии

19.04.2017 09:23 - гость - А за что они там гибнут?

А работа у них такая....Родину защищать на дальних подступах....светлая память...

0  0
19.04.2017 09:27
- гость -

Видимо мы снова интернационально задолжали.

0  0
19.04.2017 09:28
- гость -

а за что мы тут гибнем?

0  0
19.04.2017 09:33
- гость -

19.04.2017 09:27 - гость - Очередной патриот с одурманенной головой ? Ты же даже не представляешь зачем туда сунулась твоя страна.

0  0
19.04.2017 09:34
- гость -

Там служат контрактники. Их туда никто насильно не гнал, знали на что шли. Они за три года службы получат столько, сколько инженер на заводе за всю жизнь не заработает, и на пенсию в 40 лет пойдут. Плюс пожизненный статус участника боевых действий со всеми льготами. Для кадровых офицеров, по мимо доходов, это ещё служебный лифт - ордена, медали, внеочередные звания и должности. А что убивают... Так а кто столько платить будет без риска? Не хотите рисковать - идите в библиотекари и или архивисты.

0  0
19.04.2017 09:36
- гость -

За что сражаетесь, россияне? За Асада? За Путина?

За бабки?

0  0
19.04.2017 09:40
- гость -

19.04.2017 09:33 - гость -

только ты всё понимаешь , не так ли? а все остальные должны делать как ты, думать как ты...

0  0
19.04.2017 09:42
- гость -

Всё просто - тайные похороны и кляп в рот стоит 5 милионов, а открытые чуть более милиона , многие соглашаются на сохранение тайны.

0  0
19.04.2017 09:43
- гость -

19.04.2017 09:42 - гость -

А чего только 5, почему не 10? Доказуха есть?

0  0
19.04.2017 09:48
гость

Народу много.

0  0
19.04.2017 09:50
- гость -

19.04.2017 09:33 - гость - 19.04.2017 09:27 - гость - Очередной патриот с одурманенной головой ? Ты же даже не представляешь зачем туда сунулась твоя страна.

С чего решил что одурманенная!? В здравом уме и рассудке.........Ты скажи мне, чего же пиндосы представляют свои интересы в различных частях света? Может ты думаешь что наше отсутствие в Сирии даст тебе спокойно жить с целым горлом ?

0  0
19.04.2017 09:53
- гость -

всё ничего, но только со временем опять выяснится что :зря мы туда полезли, кино снимут сирийский излом.и т.д. и т.п.

0  0
19.04.2017 09:54
Rogue Stray

19.04.2017 09:50 - гость - ... Может ты думаешь что наше отсутствие в Сирии даст тебе спокойно жить с целым горлом ?

_______

Интересно, как "ваше" присутствие в Сирии повлияло на "целостность горла" пассажиров питерской подземки.

0  0
19.04.2017 10:07
Кот.Без сапог.

За что сражаетесь, россияне? За Асада? За Путина?

За бабки?

Ну не за печеньки же и возможность полякам толчки драить своих же градами утюжить, как вы!

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