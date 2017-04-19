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Полицейский случайно открыл огонь по коллегам у храма на Синае – СМИ

, ИА "Амител"
СМИ же сообщили о вооруженном нападении на КПП рядом с монастырем

Фото: energypost.eu

Несколько выстрелов произвели по ошибке рядом с монастырем Святой Екатерины, расположенном на Синайском полуострове (Египет). По словам главы управления безопасности провинции Южный Синай генерала Ахмеда Таиля, никакого нападения не было, пишет ТАСС со ссылкой на газету Al Masry Al Youm.

Он рассказал, что один из полицейских случайно нажал на курок и произвел несколько выстрелов, однако это не являлось нападением на монастырь. Генерал также добавил, что в результате произошедшего ранения получили четверо полицейских, всех их доставили в госпиталь города Шарм-эш-Шейх.

Один из монахов монастыря также подчеркнул, что нападения на христианскую обитель не было. Он заверил, что "все члены монашеской братии живы и находятся в добром здравии", передает агентство.

При этом СМИ ранее сообщили, что на контрольный пункт полиции рядом с храмом было совершено вооруженное нападение. Отмечалось, что несколько выстрелов по КПП были сделаны со стороны прилегающего к монастырю горного массива. В итоге, отмечали местные медики, погиб один полицейский, еще четверо получили ранения.

На месте ЧП работают следователи, которые определят, носило ли нападение уголовный характер или это был теракт. Официальных комментариев или заявлений по данному поводу пока нет, добавляет агентство.

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Напомним, что 9 апреля 2017 года в христианских храмах в городах Танта и Александрия во время праздничных служб по случаю Вербного воскресенья были совершены теракты. Их жертвами стали 46 человек, свыше 100 были ранены. Ответственность на себя взяла запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство". 10 апреля президент Абдель Фаттах ас-Сиси ввел в стране чрезвычайное положение сроком на три месяца.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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