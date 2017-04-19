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Верховный суд признал законным изъятие имущества у семьи Хорошавина

, ИА "Амител"
Судья с доводами жалоб не согласился и отказался передать дело на рассмотрение в гражданскую коллегию ВС РФ

Фото: sakhalin.info

Верховный суд России отказал бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину и его семье в рассмотрении кассационных жалоб на решение об изъятии имущества в доход государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сахалинского областного суда.

Уточняется, что в жалобах заявители ставили вопрос об отмене решений суда. Однако, как указал ВС РФ, "оснований для пересмотра постановлений в кассационном порядке по доводам кассационных жалоб, изученным по материалам, приложенным к ним, не установлено".

В пресс-службе добавляют, что судья ВС РФ с доводами жалоб не согласился и отказал в передаче дела на рассмотрение в гражданскую коллегию Верховного суда.

Агентство отмечает, что суд Южно-Сахалинска 20 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации имущества семьи экс-губернатора на 1,1 миллиарда рублей. Речь идет о московских квартирах, доме на Рублевском шоссе, деньгах и ювелирных изделиях. Иск связан с тем, что в нарушение требований вступившего в силу с 2012 года закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, иных лиц их доходам" это имущество не было задекларировано.

Напомним, Хорошавина задержали 3 марта 2015 года. Против него возбуждено дело по факту получения 5,6 миллиона долларов взятки. 25 марта того же года глава государства уволил Хорошавина с поста губернатора из-за утраты доверия. 27 апреля 2015 года в его отношении возбудили второе дело — о взятке в размере свыше 15 миллионов рублей.

6 марта текущего года началось рассмотрение дела в отношении экс-губернатора и некоторых его бывших подчиненных.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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