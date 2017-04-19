Фото: barnaul.org

Высадку новых деревьев начали на главной аллее Барнаула на проспекте Ленина между улицами Гоголя и Льва Толстого.

Как сообщили в пресс-центре горадминистрации, работы здесь проводят сотрудники муниципального "Горзеленхоза". На месте вырезанных деревьев появились крупномерные восьмиметровые березы.

Глава муниципального предприятия Сергей Гончаров рассказал, что всего на этом участке появится более сотни новых деревьев. Завершить работы предполагается до конца апреля.

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Всего в 2017 году из краевой казны на озеленение и благоустройство Барнаула выделено 35,8 миллиона рублей.