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Автомобиль с четырьмя людьми слетел с моста в реку в Алтайском крае

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Инцидент произошел в Солонешенском районе, один из находившихся в салоне людей утонул

Фото: rnbee.ru

Автомобиль с четырьмя людьми в салоне упал с моста в реку Карама на территории Солонешенского района Алтайского края.

Как сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по региону, инцидент произошел поздним вечером 17 апреля. Известно, что машина двигалась в сторону села Степное.

Во время движения автомобиль съехал с моста и упал в реку. Двое пассажиров, по данным МЧС, не пострадали и сумели самостоятельно выбраться из реки. Водитель получил травмы, госпитализирован.

Еще один пассажир утонул, его тело было извлечено из воды утром в среду. Затонувший автомобиль до сих пор не найден.


 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

19.04.2017 11:36
Гость

А на БФ написали, что никто не спасся

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