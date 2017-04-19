Фото: rnbee.ru

Автомобиль с четырьмя людьми в салоне упал с моста в реку Карама на территории Солонешенского района Алтайского края.

Как сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по региону, инцидент произошел поздним вечером 17 апреля. Известно, что машина двигалась в сторону села Степное.

Во время движения автомобиль съехал с моста и упал в реку. Двое пассажиров, по данным МЧС, не пострадали и сумели самостоятельно выбраться из реки. Водитель получил травмы, госпитализирован.

Еще один пассажир утонул, его тело было извлечено из воды утром в среду. Затонувший автомобиль до сих пор не найден.



