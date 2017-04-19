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Глава Роструда Всеволод Вуколов заявил, что переход на электронные трудовые книжки должен быть добровольным, передает ТАСС.

Он отмечает, что ведение кадрового делопроизводства в электронном виде защитит трудовые права россиян, в частности, вахтовиков и тех, кто работает дистанционно, намного снизит издержки организаций на бумажную пересылку документов. "Необходимо создать условия, при которых документооборот станет проще", — цитирует агентство слова Вуколова.

Также он подчеркнул, что данный вопрос является особенно актуальным для крупных компаний, отметив, что переход должен носить добровольный характер.

Напомним, ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что бумажные трудовые книжки в РФ неудобны как работодателям, так самим гражданам и Пенсионному фонду. По его словам, на заполнение документов "от руки" тратится очень много времени и средств. Также, отметил Греф, в случае утери книжки гражданам приходится оббежать "громадное количество организаций".

В Минтруда заявили, что готовы рассмотреть предложения Сбербанка, добавляет агентство.