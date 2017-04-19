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Роструд поддержал добровольный переход на электронные трудовые книжки

, ИА "Амител"
Ранее глава Сбербанка Герман Греф назвал бумажные трудовые книжки неудобными для работодателей, сотрудников и ПФР

Фото: businesspskov.ru

Глава Роструда Всеволод Вуколов заявил, что переход на электронные трудовые книжки должен быть добровольным, передает ТАСС.

Он отмечает, что ведение кадрового делопроизводства в электронном виде защитит трудовые права россиян, в частности, вахтовиков и тех, кто работает дистанционно, намного снизит издержки организаций на бумажную пересылку документов. "Необходимо создать условия, при которых документооборот станет проще", — цитирует агентство слова Вуколова.

Также он подчеркнул, что данный вопрос является особенно актуальным для крупных компаний, отметив, что переход должен носить добровольный характер.

 

Напомним, ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что бумажные трудовые книжки в РФ неудобны как работодателям, так самим гражданам и Пенсионному фонду. По его словам, на заполнение документов "от руки" тратится очень много времени и средств. Также, отметил Греф, в случае утери книжки гражданам приходится оббежать "громадное количество организаций".

В Минтруда заявили, что готовы рассмотреть предложения Сбербанка, добавляет агентство.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

19.04.2017 10:46
- гость -

Чего-то не догоняю, какое отношение имеет сбербанк к трудовым книжкам!?

0  0
19.04.2017 10:49
- гость -

Мне плевать что это там неудобно Грефу или Главе Роструда Всеволоду Вуколову. Пле-вать! Я не могу потерять трудовую книжку просто потому, что у меня ее нет. Она хранится в сейфе у работодателя, а стаж мой тьфу-тьфу более-менее беспрерывный с самого начала. Им неудобно это тем, что "вирус" "внезапно" не может грохнуть мой стаж и отправить меня на свалку в 65 лет.

0  0
19.04.2017 10:50
И Исчо

Мну имеет на руках нотариально заверенную копию трудовой книжки. Максимум, чего можно мне нагадить, - заставить потерявшего ее работодателя восстановить стаж по его фирме, а это совсем нетрудно. Кто меняет место работы - рекомендую делать это регулярно, внимание, нотариус делает такую копию совсем недорого, но трудовая должна быть закрытая, то есть с записью об увольнении. Давать незакрытую работодатель вам кажись и права не имеет, во всяком случае для нотариуса она будет типа, украденной из сейфа.

0  0
19.04.2017 10:53
- гость -

Главная проблема это в таких челах как Греф, Герман Оскарович Они спекулянты несут расходы! это ужасно. за то что приходится работать . а за то что они стригут с людей все что только можно даже больше это он не видит. И тут также с трудовым стажем и пенсией! Все только для себя. а люди их не волнуют.

0  0
19.04.2017 10:54
- гость -

Если у человека забрать трудовую книжку, то он точно станет крепостным и никогда не докажет cвоё трудовое прошлое. А если ещё и электроника рухнет, то то кранты! Почему вся мыслительная деятельность наших главарей направлена исключительно на то, чтобы сделать населению хуже.

0  0
19.04.2017 11:06
- гость -

19.04.2017 10:54 - гость -Если у человека забрать трудовую книжку, то он точно станет крепостным и никогда не докажет cвоё трудовое прошлое

У вас трудовая сейчас на руках?

0  0
19.04.2017 11:09
- гость -

Если у человека забрать трудовую книжку, то он точно станет крепостным и никогда не докажет cвоё трудовое прошлое

Не проспался после вчерашнего? Если твоя зарплата белая, то все докажется элементарно. Есть базы ПФ и МНС. В которых зафиксированы платежи от твоего работодателя.

0  0
19.04.2017 11:14
- гость -

Если твоя зарплата белая, то все докажется элементарно. Есть базы ПФ и МНС. В которых зафиксированы платежи от твоего работодателя.

ага, а если начал трудовую деятельность ранее 1990 года

0  0
19.04.2017 11:17
- гость -

ага, а если начал трудовую деятельность ранее 1990 года

Значит трудовая книжка с записями до 1990 уже давно закончилась.

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