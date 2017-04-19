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Глава Роструда Всеволод Вуколов заявил, что переход на электронные трудовые книжки должен быть добровольным, передает ТАСС.
Он отмечает, что ведение кадрового делопроизводства в электронном виде защитит трудовые права россиян, в частности, вахтовиков и тех, кто работает дистанционно, намного снизит издержки организаций на бумажную пересылку документов. "Необходимо создать условия, при которых документооборот станет проще", — цитирует агентство слова Вуколова.
Также он подчеркнул, что данный вопрос является особенно актуальным для крупных компаний, отметив, что переход должен носить добровольный характер.
Напомним, ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что бумажные трудовые книжки в РФ неудобны как работодателям, так самим гражданам и Пенсионному фонду. По его словам, на заполнение документов "от руки" тратится очень много времени и средств. Также, отметил Греф, в случае утери книжки гражданам приходится оббежать "громадное количество организаций".
В Минтруда заявили, что готовы рассмотреть предложения Сбербанка, добавляет агентство.
Комментарии
Чего-то не догоняю, какое отношение имеет сбербанк к трудовым книжкам!?
Мне плевать что это там неудобно Грефу или Главе Роструда Всеволоду Вуколову. Пле-вать! Я не могу потерять трудовую книжку просто потому, что у меня ее нет. Она хранится в сейфе у работодателя, а стаж мой тьфу-тьфу более-менее беспрерывный с самого начала. Им неудобно это тем, что "вирус" "внезапно" не может грохнуть мой стаж и отправить меня на свалку в 65 лет.
Мну имеет на руках нотариально заверенную копию трудовой книжки. Максимум, чего можно мне нагадить, - заставить потерявшего ее работодателя восстановить стаж по его фирме, а это совсем нетрудно. Кто меняет место работы - рекомендую делать это регулярно, внимание, нотариус делает такую копию совсем недорого, но трудовая должна быть закрытая, то есть с записью об увольнении. Давать незакрытую работодатель вам кажись и права не имеет, во всяком случае для нотариуса она будет типа, украденной из сейфа.
Главная проблема это в таких челах как Греф, Герман Оскарович Они спекулянты несут расходы! это ужасно. за то что приходится работать . а за то что они стригут с людей все что только можно даже больше это он не видит. И тут также с трудовым стажем и пенсией! Все только для себя. а люди их не волнуют.
Если у человека забрать трудовую книжку, то он точно станет крепостным и никогда не докажет cвоё трудовое прошлое. А если ещё и электроника рухнет, то то кранты! Почему вся мыслительная деятельность наших главарей направлена исключительно на то, чтобы сделать населению хуже.
19.04.2017 10:54 - гость -Если у человека забрать трудовую книжку, то он точно станет крепостным и никогда не докажет cвоё трудовое прошлое
У вас трудовая сейчас на руках?
Если у человека забрать трудовую книжку, то он точно станет крепостным и никогда не докажет cвоё трудовое прошлое
Не проспался после вчерашнего? Если твоя зарплата белая, то все докажется элементарно. Есть базы ПФ и МНС. В которых зафиксированы платежи от твоего работодателя.
Если твоя зарплата белая, то все докажется элементарно. Есть базы ПФ и МНС. В которых зафиксированы платежи от твоего работодателя.
ага, а если начал трудовую деятельность ранее 1990 года
ага, а если начал трудовую деятельность ранее 1990 года
Значит трудовая книжка с записями до 1990 уже давно закончилась.