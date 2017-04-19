Как приготовить из чеснока суп, второе и нетривиальную закуску?
, ИА "Амител"
Запах – ничто: готовим необычные блюда из чеснока на Кухне.Amic.ru
Фото: hayafisha.ru
Чеснок славится своей полезностью. Его обязательно советуют включать в рацион осенью, зимой и весной, когда легко подхватить простуду, так как это растение — настоящий кладезь полезных веществ: в нем содержатся витамины В1, В3, С, Д, магний, кальций, натрий, йод и другие минеральные соли, серная, фосфорная и кремниевая кислоты. В США есть даже Национальный день чеснока, когда люди проводят пышный парад. А редакция Amic.ru предлагает своим читателям отметить этот кулинарный праздник, приготовив оригинальное блюдо.
Печеный чеснок
Что потребуется?
Чеснок — 6 головок
Тимьян сушеный — 0,5 ч. л.
Масло оливковое — 3 ст. л.
соль, перец – по вкусу
Как готовить?
У головки чеснока срезать верхушку и удалить верхнюю шелуху. Выложить в форму для запекания, посолить, поперчить, посыпать тимьяном, полить оливковым маслом и накрыть фольгой. Поставить в разогретую до 200 градусов духовку на час.
Киш с карамелизованным чесноком
Что потребуется?
Чеснок — 10 головок
Мука пшеничная — 250 г
Масло сливочное — 200 г
Яйца — 5 шт.
Сыр козий — 200 г
Сметана — 300 г
Уксус винный — 2 ст. л.
Сахар — 4 ст. л.
Тимьян, розмарин, масло оливковое — 1 ст. л.
Вода — 50 мл
Соль, перец – по вкусу
Как готовить?
Смешать муку, масло, яйца и замесить тесто. Очистить чеснок, залить водой, поставить на огонь и довести до кипения, варить 7 минут. Чтобы зубчики карамелизировать, их необходимо обжарить в течение 1 минуты на смеси оливкового и сливочного масел, приправить тимьяном и розмарином. Добавить уксус, сахар, воду. Далее смешать сметану с яйцами (3 шт.), посолить, поперчить и взбить. Тесто выложить в смазанную маслом форму, выпекать 15 минут при 200 градусах. Дать коржу остыть, выложить на него чеснок с травами и нарезанный на небольшие куски козий сыр, залить яично-сметанной смесью. Запекать еще 15 минут при этой же температуре.
Чесночный крем-суп
Что потребуется?
Чеснок — 30 зубчиков
Бульон — 1,5 л
Яйца — 5 шт.
Масло растительное, масло оливковое, соль, перец
Оливковое масло — 50 мл
Как готовить?
Чеснок очистить и обжарить в течение 20 минут на большом количестве масла, влить бульон, посолить, поперчить, довести до кипения и варить еще 10 минут. Белки отделить от желтков. Желтки взбить с оливковым маслом. Снять с огня чеснок, измельчить содержимое в блендере. По одной ложке, взбивая венчиком, добавить стакан супа в желтковую массу. Все так же взбивая, влить в кастрюлю разбавленные супом желтки. Поставить на слабый огонь и при постоянном помешивании прогреть до легкого загустения, но не дать закипеть.
Маринованный чеснок с медом в сметане
Что потребуется?
Сметана - 150 г
Соль — 1/2 ч.л.
Сок лимона — 2 ст. л.
Мед - 1 ст. л.
Базилик и другие специи
Как готовить?
Смешать все ингредиенты маринада, закипятить и добавить чеснок, ещё подержать на огне 2 минуты и переложить в банку. Когда чеснок остынет, поставить в холодильник на сутки.
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