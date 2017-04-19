Чеснок славится своей полезностью. Его обязательно советуют включать в рацион осенью, зимой и весной, когда легко подхватить простуду, так как это растение — настоящий кладезь полезных веществ: в нем содержатся витамины В1, В3, С, Д, магний, кальций, натрий, йод и другие минеральные соли, серная, фосфорная и кремниевая кислоты. В США есть даже Национальный день чеснока, когда люди проводят пышный парад. А редакция Amic.ru предлагает своим читателям отметить этот кулинарный праздник, приготовив оригинальное блюдо.

Печеный чеснок

Что потребуется?

Чеснок — 6 головок

Тимьян сушеный — 0,5 ч. л.

Масло оливковое — 3 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Как готовить?

У головки чеснока срезать верхушку и удалить верхнюю шелуху. Выложить в форму для запекания, посолить, поперчить, посыпать тимьяном, полить оливковым маслом и накрыть фольгой. Поставить в разогретую до 200 градусов духовку на час.