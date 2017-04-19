Фото: warfiles.ru

Северное командование ВС США во вторник, 18 апреля, подтвердило, что военные поднимали самолеты на перехват бомбардировщиков ВКС РФ Ту-95 рядом с побережьем Аляски, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ABC News.

Отмечается, что в понедельник, 17 апреля, американские самолеты вылетели вечером навстречу двум российским Ту-95. Самолеты ВКС РФ находились в 100 морских милях (160 километров) от берега Соединенных Штатов в международном воздушном пространстве, но при этом внутри опознавательной зоны ПВО США. Внутри данной зоны, простирающейся на 200 миль от американского побережья, военные Штатов отслеживают перемещение всех самолетов и требуют оповещать их о курсе. Сделали ли это Ту-95, не уточняется.

По словам представителя командования, на перехват были подняты два истребителя F-22 и самолет раннего радиолокационного обнаружения E-3. Они сопровождали российские бомбардировщики до тех пор, пока те не покинули опознавательную зону ПВО.

В Минобороны РФ сообщили, что 17 апреля два стратегических бомбардировщика Ту-95МС авиабазы Украинка (Амурская область) успешно выполнили задачи по плану патрулирования воздуха. Маршрут полета проходил через нейтральные воды над акваторией Тихого океана, вдоль Алеутских островов.

В ведомстве подчеркнули, что полеты самолетов ВВС РФ выполнялись в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Они не нарушили границ иных стран, добавили в Минобороны.