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Пожар произошел в гараже на территории Барнаула поздним вечером 18 апреля, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Данные о возгорании поступили в 22:30. Спустя 12 минут пожар был ликвидирован.

"На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 10 человек и 3 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 7 человек личного состава и 2 единицы техники", — добавляют в экстренном ведомстве.

О пострадавших не сообщается.