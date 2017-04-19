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Пожар произошел в гараже на территории Барнаула поздним вечером 18 апреля, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Данные о возгорании поступили в 22:30. Спустя 12 минут пожар был ликвидирован.
"На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 10 человек и 3 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 7 человек личного состава и 2 единицы техники", — добавляют в экстренном ведомстве.
О пострадавших не сообщается.
Комментарии
в каком районе то!!а то вот люди переживают так мало ли что!!
19.04.2017 11:19 - гость - в каком районе то!!а то вот люди переживают так мало ли что!!
а пожарники сами не знают http://22.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5147217/
куда привезли там и потушили