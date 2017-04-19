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Российский лидер Владимир Путин полагает, что действующие микрофинансовые организации (МФО) менее скромные в своих запросах, чем старуха-процентщица из Романа Федора Достоевского "Преступление и наказание". Соответствующее заявление прозвучало на заседании президиума Госсовета, где обсуждается защита прав потребителей, передает ТАСС.

Президент отметил, что самые острые проблемы сейчас сосредоточены в сфере услуг, в том числе финансовых. Немало затруднений у граждан, решающих прибегнуть к так называемым микрозаймам, добавил он.

По словам главы государства, по некоторым краткосрочным ссудам на маленькие суммы предельные значения полной стоимости кредита находятся на высоком уровне. В качестве примера он привел 800% по займу в 30 тысяч рублей на 30-дневный срок, "что составляет свыше 600 рублей расхода граждан на ежедневное обслуживание такого займа, если заемщик на протяжении года не выполняет своих обязательств", подчеркнул президент.

"Действительно, известная бабушка из Достоевского — она очень скромный человек по сравнению с нашими сегодняшними ростовщиками", — отметил Путин.

Президент потребовал решить проблему микрозаймов, которые заводят в "долговую спираль", обратив внимание на низкую финансовую грамотность большинства из берущих небольшие ссуды. В свою очередь, уточнил глава государства, есть и такие кредиторы, которые специально вводят людей в заблуждение, не объясняя им условия займа и не раскрывая вероятные последствия. В итоге, отметил Путин, люди берут деньги в долг не только из-за тяжелых обстоятельств, но и откликаясь на заманчивые предложения, не имея денег для выполнения обязательств.

По его словам, ЦБ РФ ведет работу по "смягчению такой ситуации", он разработал ряд мер по ограничению "аппетитов" кредиторов. Также, подчеркнул президент, правоохранители "обязаны расчищать рынок финансовых услуг от разного рода незаконных, мошеннических контор", и нужно рассмотреть вопрос об ужесточении законодательства в данной сфере.