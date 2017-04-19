Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю

Глава МЧС России Владимир Пучков пообещал в случае необходимости помочь Алтайскому краю в борьбе с паводком и лесными пожарами, сообщили в пресс-аппарате депутата Госдумы от региона Николая Герасименко.

Отмечается, что 17 апреля Пучков встречался с думской фракцией "Единая Россия", где Герасименко и задал вопрос министру.

"Я задал вопрос министру о ситуации с паводком в Алтайском крае и Республике Алтай – первая его волна уже прошла, ее почувствовали жители Рубцовска, Бийска, Шипуновского района, ряда других территорий. Но впереди, в мае – вторая волна, более опасная. Владимир Андреевич Пучков был у нас на Алтае во время проведения совещания МЧС по прохождению паводка, поэтому он прекрасно знает нашу ситуацию", — отмечает федеральный парламентарий.

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Владимир Пучков заверил, что силы МЧС и Росгвардии в случае необходимости окажут Алтайскому краю максимальную помощь людьми и техникой, вплоть до самолетов. Подобную помощь глава федерального экстренного ведомства гарантировал региону в случае осложнения ситуации с лесными пожарами.

Напомним, что совсем недавно, а именно 1 февраля, Владимир Пучков приезжал в Алтайский край и обсуждал с губернатором Александром Карлиным предстоящую борьбу с паводком.