Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю
Глава МЧС России Владимир Пучков пообещал в случае необходимости помочь Алтайскому краю в борьбе с паводком и лесными пожарами, сообщили в пресс-аппарате депутата Госдумы от региона Николая Герасименко.
Отмечается, что 17 апреля Пучков встречался с думской фракцией "Единая Россия", где Герасименко и задал вопрос министру.
"Я задал вопрос министру о ситуации с паводком в Алтайском крае и Республике Алтай – первая его волна уже прошла, ее почувствовали жители Рубцовска, Бийска, Шипуновского района, ряда других территорий. Но впереди, в мае – вторая волна, более опасная. Владимир Андреевич Пучков был у нас на Алтае во время проведения совещания МЧС по прохождению паводка, поэтому он прекрасно знает нашу ситуацию", — отмечает федеральный парламентарий.
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Владимир Пучков заверил, что силы МЧС и Росгвардии в случае необходимости окажут Алтайскому краю максимальную помощь людьми и техникой, вплоть до самолетов. Подобную помощь глава федерального экстренного ведомства гарантировал региону в случае осложнения ситуации с лесными пожарами.
Напомним, что совсем недавно, а именно 1 февраля, Владимир Пучков приезжал в Алтайский край и обсуждал с губернатором Александром Карлиным предстоящую борьбу с паводком.
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Нецелевое использование руководством Министерства финансовых средств и нарушение правил бюджетного кодекса, указанные в Отчете Счетной Палаты РФ от 31 мая 2016 года, в итоге привели к дефициту бюджета МЧС на 2015-2016 годы. И как результат дефицита - задолженность по выплате заработной платы на начало 2016 года составила порядка 4,5 млрд. рублей.
Что делает министр Пучков в этой ситуации? Чтобы компенсировать задолженность по заработной плате, в МЧС РФ начинается самое масштабное сокращение - на сегодняшний день уволено более 30% сотрудников министерства, отвечающего за спасение граждан.
Увольняют не чиновников центрального аппарата, не помощников, советников и секретарш министра, а оперативный состав пожарных частей территориальных органов МЧС России.
Сокращаются более 60 процентов сотрудников Государственного пожарного надзора, 100 процентов всех пожарных старше 45 лет, более 50 процентов авиаторов, спасатели различных служб, в том числе военизированных горноспасательных частей МЧС России, которые в дальнейшем планируется уничтожить полностью.
Огромные территории страны остались без прикрытия и обеспечения защиты населения от последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий.
В 2014 году в министерстве имелось двенадцать с половиной тысяч вакантных должностей, а в 2017 году, благодаря увольнениям по «методу Пучкова», в МЧС образовалось 58 тысяч вакансий, то есть в пять раз больше. Причем, в большинстве своем уволены высокопрофессиональные спасатели. И теперь вопрос: а с какой целью происходит такое массовое освобождение должностей? На мой взгляд, ответ весьма прост: дело в том, что фонд заработной платы, финансируемый из федерального бюджета, отнюдь не сокращается, а растет, вне зависимости от массовых сокращений. То есть, деньги на зарплату сотрудникам МЧС выделяются в запланированном объеме, а количество работников уменьшается и, соответственно, благодаря наличию 58 тысяч «мертвых душ», образовываются огромные финансовые излишки. Получается, что счет идет на миллиарды рублей, которыми погашаются, как давние задолженности по заработной плате, так и другие статьи расходов с помощью хитрых бумажных корректировок.