Фото: lizaalert.org

Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" начали поиски пропавшего неделю назад 50-летнего жителя Барнаула. Соответствующая запись появилась в группе "Лиза Алерт — Алтайский край" во "ВКонтакте".

Евгений Покровский ушел из дома 12 апреля текущего года, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Рост пропавшего составляет 168 сантиметров, у него худощавое телосложение, седые кучерявые волосы, голубые глаза, рыжие усы и седая борода.

Мужчина был одет в черную куртку, белый свитер, синие джинсы и черные ботинки. На голове у него была бейсболка.

Всех, кто располагает информацией о Покровском, просят сообщать по телефонам: 02 (102 с мобильного) или 8-800-700-54-52.