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Жительница Барнаула стала жертвой мошенников, которые списали все ее средства с банковской карты, пообещав компенсацию за статус ребенка войны.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, в полицию обратилась женщина 1945 года рождения, заявив, что неизвестные похитили у нее более четырех тысяч рублей.

Оказалось, что на сотовый телефон жительницы Барнаула позвонил некий мужчина, который представился сотрудником Пенсионного фонда и сообщил, что гражданам, имеющим статус "дети войны", положена денежная компенсация.

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Злоумышленник заявил, что переведет денежные средства на банковскую карту женщины, и попросил, чтобы пенсионерка подошла к ближайшему банкомату и выполнила указания.

"Заявительница сделала все так, как ее просил незнакомец. Через некоторое время на сотовый телефон пришло уведомление о снятии с карты всех денежных средств, находящихся на счете", — добавляют в правоохранительном ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.