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Алтайский госуниверситет с обретением статуса опорного университета не получил федерального субсидирования, которое в этом году составит 100 млн рублей.

Напомним, накануне Минобрнауки РФ опубликовало перечень из 22 учебных заведений, которые стали опорными вузами. Список разбит на две группы. В первую попали восемь университетов, во вторую, включая АлтГУ, 14.

Вузы первой группы, как заявила министр образования России Ольга Васильева, получат мощную поддержку федерального центра.

"Восемь университетов будут получать ежегодное субсидирование из федерального бюджета, которое на ближайший год составит 100 миллионов рублей на каждого участника, а также утвержденный объем софинансирования, которое может быть представлено как регионом, так и заинтересованными работодателями", — цитирует Васильеву ТАСС.

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По словам министра, программы оставшихся 14 новых опорных вузов также получат софинансирование, но, очевидно, не столь существенное, как университеты первой группы.

Кроме того, этим вузам со стороны Минобрнауки окажут экспертную и методическую поддержку.

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Между тем напомним, что ректор Алтайского госуниверситета Сергей Землюков, комментируя тот факт, что АлтГУ стал опорным вузом, отмечал: "Статус опорного университета – это не только фактор престижа, но и определенные гарантии сохранения контрольных цифр приема, аспирантуры и магистратуры. Что касается дополнительного финансирования, то мы надеемся на лучшее".

Изначально за получение статуса опорного вуза вместе с АлтГУ боролись алтайский политех и педуниверситет.