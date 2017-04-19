Среда, 19 Апрель, 13:12

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 55,98
€ 59,61
Brent
$ 51,5
18°
Обь
503см +18

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт – 2017 Паводок на Алтае – 2017 Марафон Победы-2017
Новости

Статус опорного вуза не дал АлтГУ права на ежегодное получение 100 млн руб.

, ИА "Амител"
Самые крупные федеральные субсидии получат только восемь новых опорных университетов

Фото: asu.ru

Алтайский госуниверситет с обретением статуса опорного университета не получил федерального субсидирования, которое в этом году составит 100 млн рублей.

Напомним, накануне Минобрнауки РФ опубликовало перечень из 22 учебных заведений, которые стали опорными вузами. Список разбит на две группы. В первую попали восемь университетов, во вторую, включая АлтГУ, 14.

Вузы первой группы, как заявила министр образования России Ольга Васильева, получат мощную поддержку федерального центра.

"Восемь университетов будут получать ежегодное субсидирование из федерального бюджета, которое на ближайший год составит 100 миллионов рублей на каждого участника, а также утвержденный объем софинансирования, которое может быть представлено как регионом, так и заинтересованными работодателями", — цитирует Васильеву ТАСС.

Читайте также: Ректор надеется на допсредства для АлтГУ с получением статуса опорного вуза

По словам министра, программы оставшихся 14 новых опорных вузов также получат софинансирование, но, очевидно, не столь существенное, как университеты первой группы.

Кроме того, этим вузам со стороны Минобрнауки окажут экспертную и методическую поддержку.

Читайте также: Число претендентов на статус опорного вуза на Алтае сократилось до одного

Между тем напомним, что ректор Алтайского госуниверситета Сергей Землюков, комментируя тот факт, что АлтГУ стал опорным вузом, отмечал: "Статус опорного университета – это не только фактор престижа, но и определенные гарантии сохранения контрольных цифр приема, аспирантуры и магистратуры. Что касается дополнительного финансирования, то мы надеемся на лучшее".

Изначально за получение статуса опорного вуза вместе с АлтГУ боролись алтайский политех и педуниверситет.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

19.04.2017 12:49
- гость -

АГУ получил облом. Деньги из-за которых он все это затеял прошли мимо.

0  0
19.04.2017 12:54
- гость -

Хорошо уже то, что нахальным планам Землюкова оттяпать у горожан солидный кусок площади Сахарова под очередную уродливую башню теперь точно не суждено сбыться. А остальной геморрой пусть хлебают сами. ПОлитех сейчас, наверное, радуется, что пронесло!

0  0
19.04.2017 12:56
- гость -

но зато теперь перед АГУ стоит "амбициозная задача стать настоящей опорой региону, обеспечивая его необходимым кадрами и развивая его образовательный и научный потенциал" (c)

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< апрель 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
13:02
Как приготовить из чеснока суп, второе и нетривиальную закуску? 0
12:59
Личный бассейн на своём участке доступен каждому 0
12:53
Активисты российского ЛГБТ-сообщества подали в суд на "Новую газету" 3
12:39
Вода не отступает: в Алтайском крае нарушено движение из-за паводка 0
12:30
Альфа-Банк помогает алтайским предпринимателям развивать бизнес 0
12:26
Боевики ИГ применили иприт против военных США в Ираке 1
12:15
Статус опорного вуза не дал АлтГУ права на ежегодное получение 100 млн руб. 3
12:06
Мошенники оставили без денег жительницу Барнаула, пообещав компенсацию 0
11:52
Волонтеры ведут поиски пропавшего неделю назад 50-летнего барнаульца 0
11:41
Что такое налоговый вычет и как его получить? 0
11:33
Глава МЧС пообещал помочь Алтайскому краю во время паводка и лесных пожаров 2
11:24
Путин сравнил микрофинансовые организации со старухой-процентщицей 7
11:14
Загоревшийся гараж в Барнауле тушили десять человек 3
11:07
США поднимали в воздух истребители для перехвата Ту-95 ВКС РФ около Аляски 3
10:52
Улицу Интернациональную перекроют в Барнауле на полторы недели 1
10:41
Какие изменения хотят внести в ПДД для мотоциклистов? 3
10:33
Роструд поддержал добровольный переход на электронные трудовые книжки 17
10:30
"Алтайлес" рекомендует экологичные деревянные евроокна 0
10:28
Отдых в Чемале: где провести выходные всей семьей? 8
10:24
Автомобиль с четырьмя людьми слетел с моста в реку в Алтайском крае 1
10:16
Новые деревья высадили на главной аллее Барнаула. Фото 0
10:07
Верховный суд признал законным изъятие имущества у семьи Хорошавина 4
10:00
Новый коттеджный поселок бизнес-класса появился в Барнауле 0
09:54
Торговые ряды горели на Докучаевском рынке в Барнауле. Фото 6
09:36
Полицейский случайно открыл огонь по коллегам у храма на Синае – СМИ 0
09:30
Библиотека имени Шишкова приглашает барнаульцев на "Библионочь" 21 апреля 0
09:26
Паводок на пороге: Обь в Барнауле почти достигла критической отметки 0
09:14
Магазин-склад загорелся в Бийске утром 19 апреля 2
09:08
СМИ сообщили о гибели еще трех российских военных в Сирии 31
09:00
Онлайн-конференция: на вопросы читателей Amic.ru отвечает гендиректор БГЭС
Тема потребления электрической энергии и расчетов за нее актуальна всегда
09:00
Что вы вообще знаете о моде? Тест от Amic.ru 1
08:57
Известный радиоведущий Артур Битов скончался в Москве – СМИ 0
08:39
Пробки в пять баллов образовались на барнаульских улицах 19 апреля 7
08:30
Компания "Жилищная инициатива" отмечает свое 19-летие 0
08:20
Гостям "Евровидения" в Киеве посоветовали не называть украинцев русскими 7
08:12
Больше года без тебя: жительница Барнаула не может вернуть своего сына 37
08:00
Отпуск с пользой: время вернуть зубы 1
07:34
Вкусно и душевно: показываем, зачем ходить в бургерную "Мама, я поел" 12
07:03
Лишних рубок в алтайских лесах нет — Минприроды 7
06:32
Поликлинику почти за миллиард руб. хотят построить в новом районе Барнаула 4
06:01
Денежные доходы населения Алтайского края выросли на 7,7% – власти 46
05:08
Почему стоит смотреть комедию о поварах "Кухня. Последняя битва"? 0
04:33
Дожди и +18 градусов обещают в Алтайском крае 19 апреля 0
03:27
Коттедж "с потрясающим видом на город" продают в Барнауле за 16 млн руб. 11
02:01
Ученые предсказали человечеству очередной конец света 3
01:09
Джеймс Гаан снимет третью часть "Стражей Галактики" 0
00:06
Витамины в таблетках могут быть смертельно опасными для человека 0
23:10
Глава Сбербанка раскритиковал бумажные трудовые книжки 23
22:14
Пьяный житель Новосибирска сломал руку женщине-полицейскому 4
21:13
Предполагаемый организатор теракта в метро Петербурга признал свою вину 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.